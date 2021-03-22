Ритейлеры предупредили о росте цен на обувь, одежду и аксессуары

Цены на одежду, обувь и аксессуары в России к летнему сезону могут вырасти, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на fashion-ритейлеров.

Главной причиной роста цен участники рынка назвали рост стоимости материалов. Так, с начала года цена хлопка подскочила на 30-35%. Кроме того, выросли затраты на логистику, а также расходы на увеличение фонда оплаты труда.

Как прогнозируют эксперты, торговые компании будут постепенно индексировать цены, чтобы не потерять покупателей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в России могут подорожать непродовольственные товары: бытовая техника, электроника, одежда и обувь.

Подорожание произойдет в случае вступления в силу нормативов об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые в прошлом году представило Минприроды.