22 Марта 2021
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Экономика В России
Магазин одежды &quot;Баско Пати&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Ритейлеры предупредили о росте цен на обувь, одежду и аксессуары

Цены на одежду, обувь и аксессуары в России к летнему сезону могут вырасти, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на fashion-ритейлеров.

Главной причиной роста цен участники рынка назвали рост стоимости материалов. Так, с начала года цена хлопка подскочила на 30-35%. Кроме того, выросли затраты на логистику, а также расходы на увеличение фонда оплаты труда.

Как прогнозируют эксперты, торговые компании будут постепенно индексировать цены, чтобы не потерять покупателей.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в России могут подорожать непродовольственные товары: бытовая техника, электроника, одежда и обувь.

Подорожание произойдет в случае вступления в силу нормативов об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, которые в прошлом году представило Минприроды.

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Ритейлеры предупредили о росте цен на обувь, одежду и аксессуары

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Теги: рост цен, одежда. обувь на 30-35%.



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