Инаугурация нового главы Перми намечена на 30 марта

Торжественная церемония принесения присяги избранного главы Перми состоится 30 марта, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос о назначении даты принесения присяги внесен на рассмотрение в городскую думу. Церемония должна пройти в Пермском ТЮЗе. Решение о дате будет принято 23 марта. Тогда же депутаты думы определят нового главу города.

Напомним, ранее конкурсная комиссия определилась с кандидатурами на пост главы администрации Перми. После ознакомления с программами участников, лучшими кандидатами названы Эдуард Хайруллин и Алексей Демкин.