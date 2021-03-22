22 Марта 2021
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Пермская городская дума, дума Перми (2015) | Фото: gorodperm.ru

Инаугурация нового главы Перми намечена на 30 марта

Торжественная церемония принесения присяги избранного главы Перми состоится 30 марта, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос о назначении даты принесения присяги внесен на рассмотрение в городскую думу. Церемония должна пройти в Пермском ТЮЗе. Решение о дате будет принято 23 марта. Тогда же депутаты думы определят нового главу города.

Напомним, ранее конкурсная комиссия определилась с кандидатурами на пост главы администрации Перми. После ознакомления с программами участников, лучшими кандидатами названы Эдуард Хайруллин и Алексей Демкин.

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Инаугурация нового главы Перми намечена на 30 марта

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Теги: конкурсная комиссия, выборы, кандидаты, Пермь,  Эдуард Хайруллин,  Алексей Демкин



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