"Скоро увидим эффект в натуре": министр о снижении уровня загрязнения северных рек Урала

В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области рассказали, как проходит снижение загрязнения северных рек региона.

Ранее сообщалось, что уровень меди в северных реках Урала превышен в 145 тысяч раз. В связи с этим был разработан план мероприятий на 2020-2021 годы по снижению уровня загрязнения.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, его ведомство участвовало в данных мероприятиях.

"Мы там занимались вопросами водоохранных зон и вопросами отбивки зон подтоплений и затоплений. Насколько я знаю, завод "Святогор" (входит в УГМК, - прим. ред.) провел реконструкцию очистных сооружений. Думаю, что в ближайшее время мы эффект от этих мероприятий почувствуем, как говорится, в натуре", - рассказал Кузнецов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он не стал уточнять, сколько средств уже освоено на реализации данного плана. Сообщалось, что стоимость всех работ составит более 3 млрд рублей.

"Там средства частных инвесторов и компаний", - сообщил министр.

Напомним, в ноябре прошлого года свердловская общественная организация по защите окружающей среды "Живой Шемур" опубликовала результаты исследования проб воды в реках Банная, Черная, Ольховка, Тамшер, Шегультан, Тальтия, Ивдель и Сосьва. Они показали, что в водоемах содержатся токсичные примеси.