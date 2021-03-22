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кузнецов алексей владимирович министр природных ресурсов и экологии свердловской области (2013) | Фото: Накануне.ru

"Скоро увидим эффект в натуре": министр о снижении уровня загрязнения северных рек Урала

В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области рассказали, как проходит снижение загрязнения северных рек региона.

Ранее сообщалось, что уровень меди в северных реках Урала превышен в 145 тысяч раз. В связи с этим был разработан план мероприятий на 2020-2021 годы по снижению уровня загрязнения.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, его ведомство участвовало в данных мероприятиях.

загрязненная река Шегультан(2019)|Фото: telegram.org/Эко-монитор 66

"Мы там занимались вопросами водоохранных зон и вопросами отбивки зон подтоплений и затоплений. Насколько я знаю, завод "Святогор" (входит в УГМК, - прим. ред.) провел реконструкцию очистных сооружений. Думаю, что в ближайшее время мы эффект от этих мероприятий почувствуем, как говорится, в натуре", - рассказал Кузнецов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он не стал уточнять, сколько средств уже освоено на реализации данного плана. Сообщалось, что стоимость всех работ составит более 3 млрд рублей.

"Там средства частных инвесторов и компаний", - сообщил министр.

Напомним, в ноябре прошлого года свердловская общественная организация по защите окружающей среды "Живой Шемур" опубликовала результаты исследования проб воды в реках Банная, Черная, Ольховка, Тамшер, Шегультан, Тальтия, Ивдель и Сосьва. Они показали, что в водоемах содержатся токсичные примеси.

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"Скоро увидим эффект в натуре": министр о снижении уровня загрязнения северных рек Урала

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Теги: реки, загрязнение, министр, Урал



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