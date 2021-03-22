22 Марта 2021
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Спорт
Антон Бабиков, Александр Логинов (2021) | Фото: NordicFocus

Очередные антирекорды. Сборная России по биатлону завоевала 7 медалей за сезон, у Норвегии — 83

Накануне завершился Кубок мира по биатлону сезона 2020/2021.

По его итогам сборная Норвегии выиграла неофициальный медальный зачёт, завоевав 83 медали (38 золотых, 25 серебряных, 30 бронзовых). Далее идут французы с 34 (12-10-12) и шведы с 31 медалями (8-12-11), пишет издание championat.com. В активе сборной России пятое место и лишь 7 медалей (3-2-2).

Из семи завоёванных наград лишь две были выиграны в личных гонках, что является антирекордом для нашей сборной (предыдущий худший результат — сезон 2017/2018 с пятью личными подиумами). Золотая медаль в активе Александра Логинова в индивидуальной гонке в Антхольце, серебряная — у Эдуарда Латыпова в масс-старте в Эстерсунде. Российские девушки личных наград в этом сезоне не выигрывали.

Одно из главных разочарований сезона — женская сборная России потеряла максимальную квоту на Кубке мира. В этом году сборная могла заявлять на гонки по шесть спортсменок (это могут делать топ-5 сборных в зачёте Кубка наций). Однако по итогам последнего этапа КМ Россия опустилась на 6-е место в Кубке наций, пропустив вперёд сборную Беларуси. В будущем сезоне представлять российскую команду на гонках КМ смогут теперь лишь пять биатлонисток.

В общем зачёте у мужчин лучшим из россиян стал Александр Логинов, заняв 17-е место по итогам сезона, у женщин — Светлана Миронова с 19-й позицией.

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Очередные антирекорды. Сборная России по биатлону завоевала 7 медалей за сезон, у Норвегии — 83

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Теги: Биатлон, сборная России, медали, Кубок мира, результаты



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