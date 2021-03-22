Свердловские коммунисты переизбрали Ивачева своим лидером

В минувшие выходные депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев был переизбран первым секретарем регионального обкома КПРФ. Об этом депутат сообщил в своих социальных сетях.

Ивачев поблагодарил за высокие оценки и мудрые слова лидера Ленинского комсомола РФ, секретаря ЦК КПРФ Владимира Исакова, первого секретаря Челябинского обкома КПРФ Игоря Егорова и депутата Государственной думы Николая Езерского, которые единогласно проголосовали за его кандидатуру.

"Благодарю каждого коммуниста областного отделения за ту работу, что провела наша организация в эти годы. Как ни сокращали мы доклад, все равно он получился на 40 страниц - так много было сделано. В ближайшие недели будем по частям представлять итоги своей работы в сети и в газете "Свердловская правда", - заявил Ивачев.

Напомним, что в начале марта Свердловское отделение КПРФ настаивало на признании недавних электронных выборов в Молодежный парламент недействительными, а также на проведении перевыборов уже посредством традиционных технологий.

По словам Ивачева, "Единая Россия", заигравшись в дистанционное голосование, в итоге "публично обделалась". Якобы под предлогом пандемии она загнала молодых избирателей на электронную платформу, созданную под праймериз. Однако обеспечить явку так и не смогла. В результате депутатами стали кандидаты получившие 20, 30, 40 голосов, что депутат назвал посмешищем.