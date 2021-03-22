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Происшествия Приволжский ФО В России
(2004) |

В Казани СКР начал проверку драки двух слонов во время представления в цирке

В Казани Следственный комитет начал проверку после драки слонов на представлении в местном цирке (в СКР это назвали "выпуском на манеж слонов в состоянии агрессии").

Видеокадры с дерущимися прямо в зрительном зале слонами появились в соцсетях. Зрителям, сидевшим в первых рядах, пришлось разбегаться.

"Во время представления "Шоу слонов и магия цирка" двое слонов начали вести себя агрессивно и пытались покинуть манеж через зрительный зал. Благодаря своевременному вмешательству дрессировщиков животные остались в манеже, и никто из зрителей не пострадал. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении республиканского управления СКР.

Следователи собираются проверить действия цирковых работников, "допустивших проявление животными агрессии в момент представления".

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В Казани СКР начал проверку драки двух слонов во время представления в цирке

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Теги: слон, агрессия, цирковое представление



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