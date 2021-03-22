Половина первоклашек на грани психических отклонений. Учебную нагрузку на школьников могут подвергнуть экспертизе

В России может появиться обязательная медико-психологическая оценка школьных программ. Внести соответствующий законопроект в Госдуму планирует вице-спикер палаты Ирина Яровая, которая заявила об этом на заседании президиума Совета законодателей.

Она отметила, что это поможет определить, какая нагрузка на самом деле ложится на учеников и как новые методы обучения сказываются на здоровье детей. Потому что есть очень тревожные сообщения.

Как пишет "Парламентская газета", здоровье российских школьников ужасно - уже к первому классу 48% детей находятся на грани психических отклонений. За пять лет число детских психических расстройств выросло на 20%. Также дети в школе зарабатывают себе массу хронических болезней: зрения, системы пищеварения, сколиоз.

Яровая заявила, что нужно усилить и контроль за качеством питания в школах. Пища должна быть полезной, безопасной, без ГМО, при первых же нарушениях с поставщиками нужно разрывать договор. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство создало центр мониторинга школьного питания, задачами которого будет разработка типовой модели стандарта организации школьного питания и модели снабжения продуктами питания школьных столовых, проведение опросов о качестве питания в каждой школе. Недавно в 27 школах Красноярска 115 учеников заболели иерсиниозом.

На мероприятии речь зашла и о детской онкологии. Как сказал вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, рак у детей в современных условиях в подавляющем большинстве случаев излечим. Однако нужна доступная и качественная диагностика. А сегодня ею обладают только 30 регионов.

Ведущий радиобиолог России, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук Олег Григорьев считает, что такого явления, как детская онкология, вообще не должно быть. Оно во многом вызвано огромными дозами облучения, которым подвергают детей, а с внедрением "цифровой школы" это усилится еще больше. При этом Wi-Fi для детей более опасен, чем для взрослых, так как у них намного меньше голова и, соответственно, удельное облучение намного больше. Очень негативно влияет и электронная доска, от которой садится зрение у многих детей. Кроме того, очень сильный удар наносится по нервной системе ребенка.

"Это поколение будет абсолютно нетрудоспособным. А как он будет трудоспособным, если у него орган зрения посажен? Никаких ракет не надо будет. Через 5-7 лет приходи и бери голыми руками. Он мушки не будет видеть у автомата. Это будет немножко дурачок, слепой и не умеющий обучаться", - сказал ученый.

Он не согласился с тем, что дети сегодня слабо развиты, - они именно больны.

Григорьев дал конкретные практические рекомендации, как уберечь детей. Их нужно по максимуму отсечь от гаджетов и максимально долго не давать мобильных телефонов. До 12 лет этого точно не должно быть. Разговаривать нужно как можно меньше, а если это невозможно, то лучше использовать наушники, так как сигнал от них намного меньше. Точки Wi-Fi должны быть максимально удалены, а лучше всего иметь кабельный интернет.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре были обнародованы данные, что в результате дистанта у 83% школьников проявились неблагополучные психические реакции. НМИЦ здоровья детей при РАН и Минздраве рекомендовал существенно ограничить использование цифровых устройств в школах и вообще при обучении. Однако вскоре после обнародования научно обоснованных требований, мешающих тотальной цифровизации, директор НМИЦ Владислав Кучма был уволен, а материалы удалены с сайта учреждения. Их можно найти только на других ресурсах.

В новом СанПиНе, который вступил в силу с этого года, убраны все ограничения на использование беспроводного интернета в образовательных учреждениях. Их просто подогнали под цифровизацию и дистант. То есть детей разрешено облучать близко расположенными источниками излучения. В этих условиях Минпросвещения и Минцифры подготовили проект приказа об уничтожении традиционной школы и замене ее "цифровой школой". Здоровьем детей, видимо, решено пренебречь.