22 Марта 2021
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Политика
Евгений Куйвашев (2020) | Фото: све.рф

Евгений Куйвашев возглавит свердловский список "единороссов" на выборах в Госдуму

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил от регионального отделения партии Единая Россия в качестве кандидата на кресло депутата Государственной Думы РФ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, пакет документов на участие в предварительном голосовании был подан сегодня.

"Главное (в участии в процедуре предварительного голосования) – поддержать предстоящие выборы, поддержать своих товарищей. И, естественно, раскрыть планы, которые мы собираемся реализовать, привлечь широкое внимание общественности к программам кандидатов, программе партии по развитию нашей области и страны", – заявил губернатор.

По словам председателя регионального оргкомитета по подготовке и проведению предварительного голосования Виктора Шептия, наряду с состоявшимися политиками среди кандидатов также будет много и новых лиц, с которыми представители партии не знакомы. Евгений Куйвашев подал документы среди первых, и на онлайн-платформе количество заявок на участие в голосовании постепенно увеличивается.

"Мы уже видим, что граждане регистрируются и проявляют интерес как к предварительному голосованию в Госдуму, так и в Законодательное Собрание региона. Я думаю, что до 29 апреля мы увидим много интересных людей, которые наряду с уже известными людьми будут принимать участие в процедуре. Это говорит об открытости процедуры. При этом отмечу, что предварительное голосование – хороший инструмент по формированию партийного кадрового резерва", – рассказал Шептий.

Напомним, что прием документов для регистрации участников предварительного голосования продлится до 29 апреля.

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Евгений Куйвашев возглавит свердловский список "единороссов" на выборах в Госдуму

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Теги: Госдума, Единая Россия, единороссы, Евгений Куйвашев, голосование, выборы



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