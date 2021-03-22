На выборах главы южноуральского поселка победил самовыдвиженец
На выборах главы Варламовского сельского поселения в Челябинской области победил самовыдвиженец, сотрудник Росгвардии Владимир Прокопьев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.
Выборы прошли 21 марта. На пост главы претендовали семь кандидатов.
По итогам выборов 50,25% голосов избирателей набрал Владимир Прокопьев. За кандидата от "Единой России", председателя сельсовета Евгению Колмогорову проголосовали только 27,29%.
Добавим, что явка составила 50,88 % от общего числа зарегистрированных избирателей.