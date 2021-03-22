22 Марта 2021
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Политика Челябинская область
опрос о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

На выборах главы южноуральского поселка победил самовыдвиженец

На выборах главы Варламовского сельского поселения в Челябинской области победил самовыдвиженец, сотрудник Росгвардии Владимир Прокопьев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Выборы прошли 21 марта. На пост главы претендовали семь кандидатов.

По итогам выборов 50,25% голосов избирателей набрал Владимир Прокопьев. За кандидата от "Единой России", председателя сельсовета Евгению Колмогорову проголосовали только 27,29%.

Добавим, что явка составила 50,88 % от общего числа зарегистрированных избирателей.

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На выборах главы южноуральского поселка победил самовыдвиженец

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Теги: выборы, самовыдвиженец, Единая Россия,



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