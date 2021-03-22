СМИ: Белозерцев получил в подарок часы за 5 млн рублей после избрания главой региона

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный по подозрению в получении крупной взятки, получил от предпринимателя Бориса Шпигеля не только деньги, но и часы премиум-класса. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Часы Breguet стоимостью более 5 млн рублей Белозерцеву подарили после избрания главой региона. Этот подарок квалифицируется как взятка, отметил источник.

Также он рассказал, что разговоры Белозерцева стали прослушивать, когда заподозрили, что в Пензенской области медицинские препараты приобретают по завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания губернатора следователи обнаружили порядка 500 млн руб.

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн рублей. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биэтэк" предпочтение при заключении государственных контрактов. Белозерцев и остальные фигуранты дело о взяточничестве, задержанные вместе с ним (всего шесть человек), не признают своей вины.