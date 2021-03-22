22 Марта 2021
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Происшествия В России Москва
Деньги, найденные у задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева (2021) | Фото: t.me/Fio100

СКР предъявил обвинение во взяточничестве губернатору Пензенской области

Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Главе региона, а также бизнесмену Борису Шпигелю и другим фигурантам уголовного дела вменяются ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля (владелец группы фармкомпаний "БИОТЭК"), его супруги и директора ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб.

"Взятки передавались за предоставление группе компаний "БИОТЭК" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области", - сообщила Петренко.

СКР, МВД и Росгвардия провели задержания фигурантов, а также обыски в их жилищах и на рабочих местах.

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СКР предъявил обвинение во взяточничестве губернатору Пензенской области

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Теги: иван белозерцев, губернатор, взятка, обвинение



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Ранее 22.03.2021 12:53 Мск Песков - о задержании Белозерцева: Пока мы не видели указа президента об утрате доверия

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