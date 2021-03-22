На поверхности реки Обь завершилось контролируемое выгорание нефтепродукта

На поверхности реки Обь вечером 21 марта завершилось контролируемое выгорание нефтепродукта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "СибурТюменьГаз".

По данным компании - это плановый этап ликвидации последствий пропуска на газопродуктопроводе.

"Специалисты "СибурТюменьГаза" в координации с надзорными ведомствами полностью контролировали процесс, который был наиболее безопасным для окружающей среды способом утилизации продуктов газопереработки.

Ведется подготовка к диагностическим работам интеллектуальным снарядом, предоставленным компанией Rosen Europe B.V.. По результатам диагностики будет принято решение по ремонту трубопровода или строительства "новой нитки".

Также изучаются экологические последствия аварии на Оби.

"По результатам исследований ниже по течению от продуктопровода превышений ПДК по углеводородам не выявлено. В отобранных в 500 метрах выше по течению от продуктопровода пробах специалисты продолжают фиксировать превышение ПДК по углеводородам. Данный вопрос будут исследовать независимые эксперты сибирского отделения Российской академии наук. На реке продолжается мониторинг состояния воздуха при помощи штатного оборудования предприятия. Превышений ПДК не выявлено", - говорится в сообщении.

Напомним, что авария на подводном продуктопроводе "СибурТюменьГаза", из-за которой 6 марта случилось возгорание Оби в Нижневартовском районе Югры, могла произойти за две недели до пожара на воде. А 13 марта пилот легкомоторного самолета обнародовал видео пролета над местом ЧП на реке Обь, и тогда горение на поверхности воды еще продолжалось.