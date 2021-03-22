22 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
ГЛК &quot;Солнечная долина&quot;, горнолыжка, сноуборд, горные лыжи (2016) | Фото: Накануне.RU

Заведующий лыжной базой в Серове заплатит 100 тысяч 8-летнему мальчику: Ребенок получил сотрясение мозга и переломы

Заведующий лыжной базой "Снежинка" АО "Серовский механический завод" Анатолий Поспелов по решению суда выплатит 100 тыс. руб. за травмирование мальчика 2011 г.р. в январе 2019 г.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, несовершеннолетний находился на лыжной базе вместе с родителями. Там семьей была приобретена услуга проката сноутюбинга с подъемником и, с разрешения инструктора, спуск с тюбинга ребенок осуществлял вместе с матерью, сидя у нее на коленях.

При этом, Поспелов не проинформировал семью о требованиях безопасности. В частности, о том, что, согласно требованиям ГОСТ Р 55881-2016, установлен запрет кататься вдвоем на одном сноутюбинге. При этом, для детей до 14 лет наличие шлемов является обязательным.

В результате во время спуска мама с мальчиком вылетели с трассы и упали с тюбинга. Ребенок получил ОЧМТ, сотрясение мозга, открытый оскольчатый перелом костей носа со смещением отломков, закрытый перелом с/з диафаза обеих костей правой голени. После этого несовершеннолетний более двух недель находился на стационарном лечении в ГБУЗ Свердловской области "Серовская городская больница", а также МАУ "Детская городская клиническая больница №9", а затем длительное время проходил амбулаторное лечение.

В ходе расследования выяснилось, что Поспелов также единолично разработал правила пользования "бубликом", согласно которым дети до семи лет должны кататься на одном сноутюбинге со взрослым, что противоречит требованиям ГОСТ Р 55881-2018.

Сегодня, 22 марта 2021 года, Серовский районный суд назначил Анатолию Поспелову наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. Приговор не вступил в законную силу.

Помимо этого, обвиняемый договорился с семьей ребенка о выплате денежной суммы в размере 302 тыс. 280 руб. В связи с утверждением между матерью ребенка и АО "Серовский механический завод" мирового соглашения Свердловский областной суд в ходе апелляционного рассмотрения гражданского дела производство по делу по иску прокурора прекратил.

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Заведующий лыжной базой в Серове заплатит 100 тысяч 8-летнему мальчику: Ребенок получил сотрясение мозга и переломы

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Теги: прокуратура, суд, Серов, лыжная база, травмирование, ребенок



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