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СМИ: Губернатор Пензенской области не признает вины в получении взятки

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и остальные фигуранты дело о взяточничестве, задержанные вместе с ним (всего шесть человек), не признают своей вины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сейчас с главой региона проводят следственные действия, ранее он был доставлен в Москву. Вероятно, что сегодня Басманный суд столицы примет решение по мере пресечения Белозерцеву, который был задержан в выходные. Следствие будет ходатайствовать об аресте губернатора.

Белозерцеву вменяют получение взятки в 31 млн руб. Ранее сообщалось, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания губернатора следователи обнаружили порядка 500 млн руб.

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. Речь идет как о деньгах, так и о ценностях. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биэтэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

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СМИ: Губернатор Пензенской области не признает вины в получении взятки

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Теги: иван белозерцев, губернатор, взятка



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