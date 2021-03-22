В Минпромторге считают, что санкции США ускорят импортозамещение в России

Американские санкции в отношении России ускорят процесс импортозамещения и положительно повлияют на российские предприятия, считают в Минпромторге.

В пресс-службе министерства заявили, средства, которыми платили за импорт, останутся внутри страны, деньги пойдут на развитие новых технологий, производств и зарплаты сотрудников.

В ведомстве напомнили, что применение санкционного давления использовалось и раньше, эта политика велась и против СССР, однако страна развивалась, пишет Regnum.

Напомним, 17 марта министерство торговли и Госдепартамент США объявило о введении торговых санкций в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Так, Госдепартамент внес Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.

Санкции Минторга также коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, исключения по авиации и космосу будут действовать до 1 сентября этого года.