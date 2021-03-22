Патрушев в Ханты-Мансийске обсудит нацбезопасность регионов УрФО
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведёт в Ханты-Мансийске совещание по национальной безопасности в регионах УрФО, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Разговор состоится 23 марта. Поучаствуют в нём полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернаторы регионов Уральского федерального округа, представители министерств и ведомств.
Отдельное внимание будет уделено дополнительным мерам по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений.