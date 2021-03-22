22 Марта 2021
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вакцинация, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

"Прививку ждем больше месяца": тоболяки жалуются на нехватку вакцины от коронавируса

В Тобольске жители жалуются на недоступность вакцины от коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе "[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]" интернет-пользователи сообщают, что вакцину ждут больше месяца.

"Лично мне сегодня сообщили, что вакцины нет и мой прием откладывается на неопределенный срок", "Да, бабушка 80 лет ждет прививки минимум месяц, она ещё в начале февраля записывалась. На днях в очередной раз справлялась о том, когда пригласят - ей сказали: "нет вакцины, ждите". "Я тоже жду больше месяца", "В области нет вакцины, а администрация сидит и молчит", - пишут интернет-пользователи.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области отметили, что власти региона зависят от федеральных поставок.

"Мы действительно зависим от федеральных поставок вакцины - как и все регионы страны. Как только вакцина приходит - ее распределяют по медорганизациям и тогда сотрудники начинают приглашать записавшихся. До этого момента все находятся в листе ожидания, поэтому никого не забудут и всех пригласят", - говорится в сообщении.

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"Прививку ждем больше месяца": тоболяки жалуются на нехватку вакцины от коронавируса

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Теги: вакцина, коронавирус, спутник, прививка



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