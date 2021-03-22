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коллаж мигранты миграция гастарбайтер Россия (2012) | Фото: Накануне.RU

"Мы рады послаблениям". Уральские строители продолжат добиваться разрешений на въезд мигрантов из СНГ

В Уральском объединении строителей оценили изменения в распоряжение Правительства, которое ограничивало въезд иностранцев на территорию РФ.

Напомним, в УОС просили разрешить работать на строительных площадках гражданам стран ближнего зарубежья. Ранее, согласно 635 распоряжению кабмина, только жители республики Беларусь могли пересекать границу России. Уральское объединение строителей направляло обращение заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину, который курирует строительство в стране.

На него получен ответ. Как сообщили Накануне.RU в УОС, в ответном письме говорится, что отныне ограничения "не распространяются на следующие страны – члены Содружества Независимых Государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан". Кроме того, сообщается, что рабочие из других стран могут трудиться на территории РФ "в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан".

строители(2019)|Фото: Накануне.RU

"Мы рады послаблениям. По сообщениям участников нашей СРО, с некоторыми вышеперечисленными странами можно выстраивать диалог. Однако мы продолжаем говорить с властью, чтобы до конца решить все вопросы", - прокомментировал генеральный директор "Уральского объединения строителей" Сергей Ренжин.

Организация направила второе официальное письмо Марату Хуснуллину с просьбой, во-первых, оказать содействие в расширении перечня стран и включить в список Узбекистан и Таджикистан, а во-вторых, отменить так называемый "порог входа" (ценз по доходу и среднесписочной численности работников) в алгоритме действий Правительства РФ.

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"Мы рады послаблениям". Уральские строители продолжат добиваться разрешений на въезд мигрантов из СНГ

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Теги: строители, мигранты, СНГ, разрешение



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Ранее 04.02.2021 12:14 Мск Уральские строители просят разрешить въезд мигрантов из СНГ, ссылаясь на дефицит рабочих

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