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колеса вмерзли, лед, потоп, коммунальная авария (2018) | Фото:Накануне.RU

Аварийные службы устраняют причины потопа микрорайонов Екатеринбурга

В микрорайонах Екатеринбурга устраняются последствия коммунальных аварий, ставших причиной затопления городских улиц. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

Так, потоп в микрорайоне Лечебный произошел вследствие повреждения трубопровода холодного водоснабжения диаметром 400 мм. Во избежание дальнейшего подтопления и выявления мест повреждения аварийной бригадой МУП "Водоканал" выполнено отключение трубопровода.

Подтопление проезжей части в районе улиц Халтурина - Толедова также связано с повреждением магистрального трубопровода холодного водоснабжения диаметром 600 мм. МУП "Водоканал" вынужден переключить потребителей на резервный трубопровод. На данный момент аварийные бригады проводят мероприятия по диагностике и выявлению места повреждения трубопровода.

Напомним, что из-за коммунальной аварии под водой оказались улицы Толедова и 3 Интернационала в микрорайоне Заречный, Курганская в Лечебном, а также Сибирский тракт в районе Психиатрической больницы №18.

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Аварийные службы устраняют причины потопа микрорайонов Екатеринбурга

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Теги: авария, потоп, администрация, Екатеринбург, коммунальные службы



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