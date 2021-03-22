Аварийные службы устраняют причины потопа микрорайонов Екатеринбурга

В микрорайонах Екатеринбурга устраняются последствия коммунальных аварий, ставших причиной затопления городских улиц. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации уральской столицы.

Так, потоп в микрорайоне Лечебный произошел вследствие повреждения трубопровода холодного водоснабжения диаметром 400 мм. Во избежание дальнейшего подтопления и выявления мест повреждения аварийной бригадой МУП "Водоканал" выполнено отключение трубопровода.



Подтопление проезжей части в районе улиц Халтурина - Толедова также связано с повреждением магистрального трубопровода холодного водоснабжения диаметром 600 мм. МУП "Водоканал" вынужден переключить потребителей на резервный трубопровод. На данный момент аварийные бригады проводят мероприятия по диагностике и выявлению места повреждения трубопровода.

Напомним, что из-за коммунальной аварии под водой оказались улицы Толедова и 3 Интернационала в микрорайоне Заречный, Курганская в Лечебном, а также Сибирский тракт в районе Психиатрической больницы №18.