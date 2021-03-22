22 Марта 2021
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Политика Пермский край
Пермская городская дума, дума Перми (2015) | Фото: gorodperm.ru

Назначение главы Перми будет законным - оно проходит по срокам, - гордума

В Перми не утихают страсти вокруг появления нового градоначальника. Новой темой для дискуссии стал тот факт, что 18 марта начался отсчёт шести месяцев, которые остаются до выборов нового состава парламента, что "делает назначение депутатами любого кандидата мэром автоматически незаконным". В думе уточняют, что нарушений закона во время процедуры не будет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Мнение о незаконности назначения высказали юристы. По их словам, работающие сейчас в думе парламентарии после 18 марта лишаются полномочий назначать мэра, поскольку до выборов остаётся менее полугода.

"Как сейчас, интересно, они будут выходить из этой ситуации? Изобретать очередной велосипед с квадратными колёсами? Говорить о том, что выборы 19 сентября ещё не назначены, и ещё не известно, на какое число они будут назначены? Поэтому полгода, за которые дума не может назначать главу города, ещё не отмерены? Так на это есть федеральный закон, который прямо говорит про единый день голосования в стране. Или они указом губернатора и законом Пермского края попытаются продлить полномочия пермской городской думы ещё на год? Так это прямо запрещено, опять же, Федеральным законодательством. В общем, дилемма. Придётся, видимо, "сносить" итоги этого конкурса. А пока Пермь поживёт с двумя временно исполняющими обязанности: руководителем исполнительной власти Дёмкиным и депутатского корпуса – Малютиным", - написал на своей странице "ВКонтакте" экс-депутат краевого парламента Константин Окунев.

Председатель городской избирательной комиссии Игорь Алаев сообщил Накануне.RU, что, раз выборы депутатов пройдут 19 сентября, первое заседание должно состояться не позднее 30 дней после выборов, то есть не позднее 19 октября.

"Полномочия депутатов в день голосования не истекут, это произойдет только на первом заседании нового созыва. Поэтому пермская дума ничего не нарушает, и все процедуры проводятся в соответствии с законом", - уточнил Алаев.

Напомним, ранее конкурсная комиссия определилась с кандидатурами на пост главы администрации Перми. После ознакомления с программами участников лучшими кандидатами названы Эдуард Хайруллин и Алексей Демкин. Пленарное заседание, на котором кандидаты смогут выступить и ответить на вопросы, состоится 23 марта. Тогда же депутаты думы определят нового главу города.

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Назначение главы Перми будет законным - оно проходит по срокам, - гордума

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Теги: мэр Перми, дума Перми, Константин Окунев, Игорь Алаев



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