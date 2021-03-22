Белозерцева доставили в изолятор в Москве, - СМИ

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный накануне, доставлен в один из московских изоляторов временного содержания.

Меру пресечения главе региона могут избрать в понедельник в Басманном суде Москвы. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Белозерцеву вменяют получение взятки в 31 млн рублей. Ранее сообщалось, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания губернатора следователи обнаружили порядка 500 млн рублей.

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн рублей. Речь идет как о деньгах, так и о ценностях. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биэтэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.