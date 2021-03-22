Роскосмос провел первый в этом году коммерческий запуск "Союза" с Байконура

22 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
Запуск ракеты-носителя Союз 2-1а 22.08.2019 (2019) | Фото: www.roscosmos.ru

Роскосмос провел первый в этом году коммерческий запуск "Союза" с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" успешно стартовала с космодрома Байконур. На борту находятся 38 иностранных космических аппаратов. Это пуск в рамках программы компании "Главкосмос Пусковые Услуги" (входит в Роскосмос).

"Согласно телеметрической информации, старт, разделение ступеней и разгонного блока прошли в штатном режиме", - говорится в сообщении госкорпорации.

Космические аппараты на борту "Союза" принадлежат 18 странам мира: это аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления «космического мусора» ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли серии GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина, спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ — ДЗЗ, кубсат Образовательного центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт — Зоркий" от российской частной космической компании "Спутникс".

"Фрегат" выведет аппараты на три солнечно-синхронные орбиты. Отделение южнокорейского космического аппарата CAS500-1 на первой целевой орбите планируется через 1 час 3 минуты после старта. На втором этапе с 11:35 до 11:37 мск запланировано отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки (японские спутники GRUS), а на следующем этапе с 13:13 до 13:43 мск ожидается отделение второй партии на третьей целевой орбите (оставшиеся спутники). После штатного выведения на целевые орбиты они будут переданы на управление заказчикам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Роскосмос провел первый в этом году коммерческий запуск "Союза" с Байконура

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: роскосмос, байконур, спутники, коммерческий пуск, союз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети