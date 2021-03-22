Роскосмос провел первый в этом году коммерческий запуск "Союза" с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" успешно стартовала с космодрома Байконур. На борту находятся 38 иностранных космических аппаратов. Это пуск в рамках программы компании "Главкосмос Пусковые Услуги" (входит в Роскосмос).

"Согласно телеметрической информации, старт, разделение ступеней и разгонного блока прошли в штатном режиме", - говорится в сообщении госкорпорации.

Космические аппараты на борту "Союза" принадлежат 18 странам мира: это аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления «космического мусора» ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли серии GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина, спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ — ДЗЗ, кубсат Образовательного центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт — Зоркий" от российской частной космической компании "Спутникс".

"Фрегат" выведет аппараты на три солнечно-синхронные орбиты. Отделение южнокорейского космического аппарата CAS500-1 на первой целевой орбите планируется через 1 час 3 минуты после старта. На втором этапе с 11:35 до 11:37 мск запланировано отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки (японские спутники GRUS), а на следующем этапе с 13:13 до 13:43 мск ожидается отделение второй партии на третьей целевой орбите (оставшиеся спутники). После штатного выведения на целевые орбиты они будут переданы на управление заказчикам.