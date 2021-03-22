В американских штатах-лидерах по вакцинации растет заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом растет в ряде штатов США, причем в основном в тех штатах, которые лидируют по темпам вакцинации. Об этом пишет в своей колонке на сайте "Форбс" журналист Николас Рейман.

В целом по стране заболеваемость стабильна. Но она растет в 13 штатах. Самая сложная ситуация в Мичигане, где за неделю семидневное скользящее число новых случаев (это наиболее объективный показатель текущей динамики) выросло на 53%. При этом, по данным Университета Джона Хопкинса, Мичиган находится выше среднего показателя по США с точки зрения уровня вакцинации.

Другие штаты с самыми высокими показателями вакцинации, включая Западную Вирджинию, Мэн и Монтану, также сталкиваются с ростом заболеваемости. Из 13 штатов, где растет заболеваемость, только в одном, Нью-Гэмпшире, уровень вакцинации ниже средней по стране. Власти же обвиняют во всем новые заразные штаммы вируса, прежде всего "британский", и призывают проводить вакцинацию еще быстрее.

Особенность ситуации в том, что версию властей, что пока вакцинировано недостаточно людей, можно проверить, только вакцинировав почти всех. Но что будет, если она не верна и вакцинация действительно может приводить к росту заболеваемости?

На данный момент США лидируют в мире по темпам вакцинации. Первую дозу получили уже 80 млн человек (24% населения), а полностью завершили вакцинацию 43 млн (13%). При этом заболеваемость начала снижаться в начале января, когда число вакцинированных было еще слишком мало, и за два месяца упало в четыре раза - с 250 тыс. до 55-60 тыс. новых случаев в день. Однако она прекратила снижение в начале марта, несмотря на быстрый рост доли вакцинированных, и это беспокоит чиновников системы здравоохранения.

Интересно, что Джо Байден в начале марта раскритиковал за "неандертальское мышление" власти Техаса и Миссисипи, ослабивших ограничения и отменивших масочный режим. По его словам, быть без маски - это быть неандертальцем, а нужно "следовать науке". Другие чиновники даже заявляли, что Техас ставит под угрозу всю страну своими мерами, так как там может быть новая вспышка заболеваемости.

Однако пока происходит ровно наоборот. Именно штаты, лидирующие по вакцинации, являются наибольшей угрозой США с точки зрения распространения вируса. В Техасе же с конца февраля число новых случаев стабильно снижается. То же самое касается Миссисипи, которая отстает и по темпам вакцинации.

Что касается "следовать науке", то, напомним, известный вакцинолог Герт Ван ден Босше, работавший в Глобальном альянсе вакцин и иммунизации (он координировал программу вакцинации против вируса Эболы), заявил, что страны совершают большую ошибку, проводя вакцинацию во время распространения болезни . Этого ни в коем случае нельзя делать, это один из основных принципов вакцинологии. Под человечество закладывается мина замедленного действия, потому что "мы превращаем вакцинированных в бессимптомных носителей инфекционных вариантов" в то время, когда популяционный иммунитет, возможно, еще не выработался. Поэтому эффект от вакцинации может быть обратный. Ван ден Босше обратился с открытым письмом к ВОЗ, в котором призвал немедленно прекратить кампанию вакцинации.

Всего в США было выявлено более 30 млн случаев вируса, 555 тыс. человек умерли. Впрочем, есть свидетельства, что статистика смертности завышается - в умерших от коронавируса записывают всех умерших, у кого он был найден. После вакцинации умерли почти 2 тыс. человек, большинство из которых умерли в первые два дня после укола. Это данные только из добровольно предоставленных отчетов.