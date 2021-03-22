Свидетели рассказали о встречах чиновницы южноуральского минздрава с представителем Johnson&Johnson

В суде по делу экс-начальницы управления лекарственного обеспечения челябинского минздрава Арины Устюговой, обвиняемой в получении взятки в крупном размере, допросили свидетелей стороны обвинения. Напомним, чиновница была задержана 15 декабря 2020 г.

Сегодня допросили официанта "Независимой кофейни", где была задержана обвиняемая. Он рассказал, что Устюгова пришла в кофейню с мужчиной. Потом подошёл второй мужчина. У обвиняемой с собой были пакет и сумка. Первый мужчина через непродолжительное время ушел. После этого в кофейню зашли мужчины, которые показали удостоверение. У чиновницы изъяли мобильный телефон и пакет, в котором была банка икры и денежные средства.

По версии следствия, Устюгова получила от территориального коммерческого менеджера компании Johnson&Johnson 512 тыс. руб. за предоставление персональных данных пациентов с заболеванием "спинальная мышечная атрофия" (СМА), нуждающихся в лекарственном препарате "Спинраза". Именно эта компания является единственным производителем данного лекарства.

В суде дал показание знакомый Устюговой, который познакомил ее с представителем компании.

По словам мужчины, с обвиняемой он хорошо знаком, у них дружеские отношения. С Анатолием Пономаренко, представителем Johnson&Johnson, он познакомился несколько лет назад, когда они вместе работали в другой фармацевтической компании.

Именно Пономаренко захотел познакомиться с Устюговой и попросил об этом их общего знакомого.

Осенью он познакомил их в кафе. Всего, по его словам, было три встречи. Две осенью и одна в декабре. Свидетель рассказал, что встречи были дружеские и непродолжительные по времени.

На последней встрече он тоже присутствовал. Именно он привез в кафе Пономаренко, который прилетел в Челябинск накануне из Хабаровска. При себе у мужчины были бумажный пакет и сумка. Именно этот пакет обнаружили при задержании Устюговой. Мужчина рассказал свидетелю, что в нем подарок для экс-чиновницы – банка икры. Свидетель через непродолжительное время ушел и только вечером из СМИ узнал, что Устюгова задержана.

Также сегодня показания в суде дала и.о. начальницы управления лекарственного обеспечения регионального минздрава. Она рассказала, что Устюгова отвечала за работу отдела, курировала организацию лекарственного обеспечения, в том числе и для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией. Заболевание лечится препаратом "Спинраза", которое было зарегистрировано в 2020 г. Один флакон стоит 7 млн 800 тыс. Руб. Для лечения необходимо от 3 до 7 флаконов. В 2020 году по решению судов было обеспечено 11 пациентов. А для финансового обеспечения на 2021 г. была запрошена информация о пациентах на следующий год. В списке было более 20 имён. Доступ к списку был только у свидетеля и ее руководителя Устюговой.

Также представитель минздрава пояснила, как проводится закупка препарата. По ее словам, препарат закупается по итогам аукциона. Цену формирует контрактное управление, контракт заключает тоже оно. Для каждого пациента свой госконтракт. Лекарство поставляется в детскую областную больницу. Пациенты в аукционе обезличены.

В целом в закупках принимают участие три поставщика. В каждом аукционе обычно заявляется один поставщик. При этом сам производитель Johnson&Johnson в аукционах участия не принимал.

Следующее заседание по делу назначено на 12 апреля.