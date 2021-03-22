В Якутии по подозрению в растлении детей задержан экс-депутат республиканского заксобрания

В Якутии по подозрению в сексуальном насилии над детьми задержали председателя "Некоммерческого партнерства "Совет муниципальных образований Республики Саха", экс-депутата республиканского заксобрания Максима Местникова.

Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 135 УК РФ и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

"В правоохранительные органы обратилась жительница города Якутска, которая сообщила о том, что при посещении ее 10-летней внучкой военно-патриотического кружка "Патриот" в МОБУ "Мархинская СОШ № 2", созданного в школе в рамках деятельности Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, руководитель кружка совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Незамедлительно мужчина был задержан и при выяснении обстоятельств произошедшего следователи установили, что это не единственный эпизод преступной деятельности руководителя кружка. Одна из школьниц – девочка 13 лет - сообщила, что в июле 2020 года в автобусе во время следования класса в поход руководитель кружка совершил в отношении нее развратные действия", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Якутии о предварительной версии следствия.

Сейчас пострадавшие девочки направлены на реабилитацию, подозреваемый взят под стражу, а следователи подозревают, что в этой истории могут быть и другие эпизоды, поэтому призывают пострадавших обратиться в правоохранительные органы.

Местные СМИ называют широко известного в республике общественного деятеля Местникова "вечным кандидатом" – он является завсегдатаем в списках любых выборных кампаний: выборы главы региона, в депутаты Госдумы, в депутаты Иль Тумэна (республиканского заксобрания) или мэра Якутска.