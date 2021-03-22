22 Марта 2021
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ноутбук (2019) | Фото: StockSnap / РИА Новости

Власти Москвы выделят 132 млн рублей на витрину с данными граждан

Власти Москвы потратят 132 млн рублей на создание витрины с обезличенными данными горожан, пишет "Коммерсантъ". В витрине смогут подключаться внешние пользователи.

По данным издания, подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы государственное казенное учреждение ГКУ "Информационный город" модернизирует систему аналитики больших объемов данных о жителях Москвы до 31 августа 2022 года.

Издание отмечает, что пользователь системы через интерфейс сможет, например, видеть данные об имуществе горожан, тратах на ЖКХ и другую статистику.

В мэрии заверяют, что данные будут получать исключительно ведомства. Но эксперты напоминают, что в рамках экспериментального правового режима, действующего в Москве с прошлого года, получать персональные данные москвичей на законных основаниях могут и частные компании.

Данные из информационных систем мэрии неоднократно утекали. В декабре прошлого года, например, в интернет утекли данные около 100 тыс. пациентов московских больниц, переболевших коронавирусом. В мэрии Москвы заявили, что в утечке виноваты сотрудники, передавшие информацию третьим лицам.

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Власти Москвы выделят 132 млн рублей на витрину с данными граждан

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Теги: москва, витрина с данным граждан



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