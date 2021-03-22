Сначала переговоры, потом протест. Работники тагильской "скорой" составили план действий

21 марта в Нижнем Тагиле состоялось совещание с активом межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие". Как сообщил оргсекретарь МПРЗ Андрей Коновал, обсуждалась ситуация на местной станции "скорой помощи".

На совещании было определено 10 наиболее волнующих работников тем.

"1. Во-первых, некорректный, с нашей точки зрения, подход работодателя к определению количества смен, за которые полагаются федеральные социальные выплаты за работу с коронавирусной инфекцией (согласно постановлению правительства РФ №1762).

2. Низкая доплата за работу в бригаде с неполным составом (один медик вместо двух). Полагаем, что при полностью отработанной в такой бригаде месячной норме времени доплата должна составлять не менее 15 тыс. руб.

3. Само привлечение к выездам в неполной бригаде, как предполагающее дополнительный объем работы, в соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса должно быть возможно лишь при наличии письменного согласия работника.

4. Падение уровня зарплаты в сравнении с прошлыми годами без учета введенной в Свердловской области "губернаторской" надбавки за работу с COVID-19 и федеральных социальных выплат (последние юридически вообще являются не частью зарплаты, а мерой социальной поддержки).

5. Недостаточное количество выездных бригад для обслуживания 350-тысячного населения Нижнего Тагила, а также населения пригородных районов, в сравнении с федеральными нормативами одна общепрофильная бригада на 10 тысяч населения (приказ Минздрава России №182).

6. Есть сомнения в правильности начисления оплаты сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни, но тут надо будет отдельно разобраться, все посчитать.

7. Оплата часов и смен по графику свыше месячной нормы времени при отсутствии трудового договора совместительства или хотя бы письменного согласия работника на совместительство должна оплачиваться в двойном размере как привлечение к работе в выходной день.

8. Необходимо уже в ближайшее время поднять постыдно низкие должностные оклады (например, фельдшера выездной бригады с 13 тыс. 200 руб. до хотя бы не менее 25 тыс. руб.). Понятно, что решение этого вопроса зависит не от главного врача, а от правительства области, но выносить этот вопрос на региональный уровень необходимо.

9. Неприемлемость на этом этапе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции работников, переболевших COVID-19 и имеющих высокий уровень антител. Необходимо возобновление еженедельного тестирования (ИФА) в отношении сотрудников.

10. Введение в комиссии по распределению стимулирующих выплат и доходов отплатных услуг представителей всех действующих в учреждении профсоюзных организаций", - рассказал Андрей Коновал на своей странице в соцсети.

Он добавил, что для достижения этих целей было решено сделать ставку на коллективные переговоры и лишь при отсутствии движения навстречу со стороны работодателя и чиновников идти на протестные действия.

Как сообщало Накануне.RU, недавно водитель "скорой помощи" из Нижнего Тагила Михаил Смольников вышел на одиночный пикет к Администрации президента в Москве. Мужчина требовал разобраться с "произволом" в связи с переводом двух подстанций СМП на аутсорсинг. Своим пикетом он хотел привлечь внимание Владимира Путина.