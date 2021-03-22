22 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
топор (2021) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Свердловчанин осужден на 10,5 лет за жестокую расправу над инвалидом

Артинский районный суд приговорил местного жителя к 10,5 годам исправительной колонии строгого режима за убийство своего знакомого инвалида и кражу денежных средств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 24 сентября прошлого года с 23.00 до 23.30. Осужденный Валентин Лобанов 1999 г.р., будучи в алкогольном опьянении и находясь на кухне дома № 33 по ул. Прокопенко в пос. Арти, избил пьяного мужчину 1977 г.р., который с детства являлся инвалидом. Причиной послужила ссора знакомых, возникшая на почве неприязненных отношений.

Сначала Лобанов нанес мужчине удар в область туловища, потом не менее шести ударов руками и ногами по телу и голове. Когда и этого преступнику показалось мало, он перевернул пустое металлическое ведро, поставив его на пол, после чего положил на него голову потерпевшего и нанес последнему не менее одного удара ногой в область спины. Завершить расправу Лобанов решил, вооружившись топором, после чего нанес знакомому несколько ударов по голове.

Потерпевший скончался на месте. Согласно экспертизе, смерть наступила только после удара топором по задней поверхности шеи. Хоть Лобанов признал свою вину в полном объеме и раскаялся, от дачи показаний он отказался.

Более того, установлено, что подсудимый за два месяца до убийства похитил дебетовую карту пенсионера, которой расплачивался за мелкие покупки. В итоге мужчина украл свыше 7,5 тыс. руб.

Помимо срока в исправительной колонии строгого режима, Валентин Лобанов также обязан выплатить близкому родственнику погибшего компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб.

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Свердловчанин осужден на 10,5 лет за жестокую расправу над инвалидом

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Теги: топор, избиение, убийство, кража, Арти



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