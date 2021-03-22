22 Марта 2021
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туризм туристы сплав (2007) | Фото: www.yakutiatravel.com

Тюменская область - в числе популярных направлений третьего этапа программы туристического кэшбэка

Тюменская область вошла в число самых популярных направлений в первые часы старта третьего этапа программы туристического кэшбэка на ряду с Крымом, Калининградом и Республикой Татарстан. Об этом в своем Instagram сообщил вице-губернатор Тюменской области Андрей Пантелеев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если в прошлом году туры в регион продавали 72 туроператора, то сейчас уже 154 туроператора продают туры в Тюменскую область в программе кэшбэка. Эта программа дает возможность открывать Россию и развивать внутренний туризм. Ждем гостей к нам в регион!" - пишет Пантелеев.

Программа стартовала с 18 марта и будет длиться по 15 июня текущего года.

Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности "Мир". Пройти бесплатную регистрацию можно на сайте privetmir.ru. Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно осуществить до 30 июня 2021 года включительно в любой регион России.

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Тюменская область - в числе популярных направлений третьего этапа программы туристического кэшбэка

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Теги: кэшбэк, туры, туризм



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