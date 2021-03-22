Более 20% переболевших коронавирусом не вырабатывают антитела - Гинцбург

Не менее чем у 20% граждан, переболевших COVID-19, не вырабатываются антитела. Таким людям для гарантированного появления иммунитета стоит сделать прививку, полагает глава центра им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург. Об этом он сообщил в интервью проргамме "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

На прошлой неделе главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что около 10% населения не вырабатывают антитела после прививок и приема препаратов от коронавируса. Защитить таких людей можно только коллективным иммунитетом, привив всех остальных: "Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена. И тогда те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться".