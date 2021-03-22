22 Марта 2021
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Общество За рубежом
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

В ВОЗ связывают появление COVID-19 с торговлей животными в Китае

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали торговлю животными в Китае возможной причиной появления коронавирусной инфекции нового типа, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, на этой неделе ожидается открытая публикация доклада экспертов, посетивших китайский Ухань.

Якобы в документе будет представлена версия, согласно которой COVID-19 по происхождению может быть схож с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Его первоначальными носителями являются летучие мыши, а к людям он передался через гималайских циветт, пишет Regnum.

Британский зоолог Питер Дасзак рассказал, что на рынке в Ухане продавали зверей, которые могли заразиться коронавирусом от летучих мышей и в дальнейшем передать его человеку.

Научная группа из 13 человек приступила к работе в Ухане 2 февраля, эксперты, в том числе, посетили Уханьский институт вирусологии и рынок.

Ранее эксперты ВОЗ сообщили, что пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Глава экспертной группы отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса". При этом один из экспертов заявил, что версию об утечке "сложно представить".

Сообщалось также, что эксперты ВОЗ, которые ранее посетили китайский Ухань с целью установить возможные источники возникновения коронавируса, отказалась от публикации промежуточного отчета. Как отметили ученые, им так и не предоставили достаточного доступа к осматриваемым объектам, чтобы они могли определить источник распространения COVID-19.

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В ВОЗ связывают появление COVID-19 с торговлей животными в Китае

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Теги: воз, ухань, коронавирус



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