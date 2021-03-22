В тюменской деревне вплотную к жилым домам построят крематорий

Жители деревни Падерина (находится под Тюменью) возмущены тем, что рядом с их домами хотят построить крематорий. Они полагают, что его владельцы не будут соблюдать экологические нормы. Кроме того, по их словам, подобное учреждение испортит психику жителей, сообщили Накануне.RU в тюменском обкоме КПРФ.

С жителями встретилась персек обкома Тамара Казанцева. Изначально расстояние до последнего дома от места установки крематория составляло всего 500 м. После многочисленных обращений граждан его отодвинули ещё на 500 м. При этом публичные слушания не проводили, никого не оповещали.

"Странным является выбор места в густо населённом районе Московского сельского поселения. С другой стороны, понятно, что выгодно использовать коммуникации, проложенные к жилому массиву", - уточнили в обкоме.

На встрече выступили представители многодетных семей, коммунист Алла Антипина, экологи, депутат Тамара Казанцева. Она, в частности, сказала, что жить рядом с крематорием якобы равноценно тому, что быть в Бухенвальде или Освенциме.