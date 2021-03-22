На юбилей свердловскому губернатору подарили почти 11 млн рублей

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев рассказал, сколько денег перевели на благотворительность по его просьбе.

Напомним, на прошлой неделе свердловскому губернатору исполнилось 50 лет. По традиции он отказался от подарков на свой день рождения и попросил вместо этого помочь детям - перевести средства на лечение 15 малышей, которые самоотверженно борются с разными заболеваниями.

Как рассказал Евгений Куйвашев в своем Instagram, на счет фонда "Живи, малыш" поступило 6 млн 221 тысяч 755 рублей.

"Кроме того, в фонд "Мы Вместе", с которым мы давно сотрудничаем и дружим, переведены 3 млн 697 тысяч 634 рубля. И еще 1 млн рублей поступил на лечение детей адресно. Это значит, что на помощь маленьким уральцам направлено почти 11 млн рублей! Благодаря вам у ребят появился реальный, неиллюзорный шанс на выздоровление", - отметил губернатор и поблагодарил за помощь.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году таким образом было собрано более 30 млн рублей.