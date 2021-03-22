На юбилей свердловскому губернатору подарили почти 11 млн рублей

22 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Промышленный форум УрФО &quot;Локомотивы роста заводы развития&quot;, Евгений Куйвашев (2018) | Фото: Накануне.RU

На юбилей свердловскому губернатору подарили почти 11 млн рублей

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев рассказал, сколько денег перевели на благотворительность по его просьбе.
Читайте также:

Напомним, на прошлой неделе свердловскому губернатору исполнилось 50 лет. По традиции он отказался от подарков на свой день рождения и попросил вместо этого помочь детям - перевести средства на лечение 15 малышей, которые самоотверженно борются с разными заболеваниями.

Как рассказал Евгений Куйвашев в своем Instagram, на счет фонда "Живи, малыш" поступило 6 млн 221 тысяч 755 рублей.

"Кроме того, в фонд "Мы Вместе", с которым мы давно сотрудничаем и дружим, переведены 3 млн 697 тысяч 634 рубля. И еще 1 млн рублей поступил на лечение детей адресно. Это значит, что на помощь маленьким уральцам направлено почти 11 млн рублей! Благодаря вам у ребят появился реальный, неиллюзорный шанс на выздоровление", - отметил губернатор и поблагодарил за помощь.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году таким образом было собрано более 30 млн рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На юбилей свердловскому губернатору подарили почти 11 млн рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, юбилей, благотворительность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.03.2021 14:52 Мск Путин позвонил Куйвашеву, чтобы поздравить с юбилеем
Ранее 15.03.2021 07:48 Мск Свердловский губернатор отказался от подарков на 50-летие
Ранее 24.03.2020 13:48 Мск "Это огромная сумма": Куйвашев рассказал, сколько ему подарили на день рождения
Ранее 16.03.2020 08:02 Мск Губернатор Свердловской области традиционно отказался от подарков в день рождения
Ранее 20.03.2019 08:45 Мск Евгению Куйвашеву подарили на день рождения 9 миллионов. Деньги пойдут на благотворительность
Ранее 16.03.2019 07:50 Мск Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву исполняется 48 лет
Ранее 15.03.2019 10:43 Мск Свердловский губернатор отказался от подарков в день рождения и попросил помочь тяжелобольным детям
Ранее 21.03.2018 14:21 Мск "Спасибо всем": Евгений Куйвашев собрал 5,1 миллиона на лечение детей
Ранее 16.03.2018 15:59 Мск Евгений Куйвашев продолжает принимать поздравления с днем рождения
Ранее 16.03.2018 10:34 Мск "Успехов и широкой поддержки всех ваших инициатив": Александр Якоб поздравил Куйвашева с днем рождения
Ранее 16.03.2018 08:30 Мск Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев отмечает день рождения
Ранее 15.03.2018 08:14 Мск "Любую сумму, сколько не жалко": Евгений Куйвашев отказался от подарков в день рождения и призвал к благотворительности

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети