Сборная России по сноуборду выиграла общий зачёт Кубка мира

Сборная России по сноуборду выиграла общий зачёт Кубка мира. Наши спортсмены стали первыми в командных соревнованиях в параллельном слаломе.

Как сообщает издание Р-спорт, завершающий этап Кубка мира состоялся в Берхтесгадене (Германия). В главном финале первая сборная России в составе Дмитрия Логинова и Софии Надыршиной выиграла сборную Швейцарии. В малом финале четвёртая команда Германии одержала победу над первой сборной Австрии.

В итоге в общем зачёте первая сборная России с активом в 160 очков заняла первую строчку. 150 баллов набрала первая сборная Австрии. Третье место в итоговой таблице заняла первая команда Швейцарии со 125 очками.