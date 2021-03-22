Екатеринбург затопило "весенними ручьями": из-за аварий машины "плывут" по дорогам

Дороги сразу нескольких микрорайонов Екатеринбурга оказались затоплены, что принесло немало проблем горожанам, спешащим с утра на работу и в учебные заведения. Из-за коммунальной аварии под водой оказались улицы Толедова и 3 Интернационала в микрорайоне Заречный, Курганская в Лечебном, а также Сибирский тракт в районе Психиатрической больницы №18.

По словам очевидцев, машины буквально плывут, а пешеходам приходится делать крюк, чтобы перейти дорогу. Только в Заречном глубина воды достигла полуметра. Аварийную службу в Лечебном вызвали еще час назад, однако на место пока никто не прибыл.

Колеса автомобилей, передвигающихся по Сибирскому тракту, также утопают в воде. Согласно информации "Водоканала", на место уже выехала бригада для устранения аварии. Причины пока не раскрываются. В администрации Екатеринбурга Накануне.RU также пообещали прокомментировать ситуацию позднее.