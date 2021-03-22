Лавров предостерег от ущемления прав человека с помощью COVID-паспортов

Перед введением COVID-паспортов важно все взвесить, чтобы не создавать "разделительных линий", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

Ввод таких документов должен учитывать различные аспекты и строиться на принципе добровольности, а также равноправный подход, подчеркнул глава МИД РФ.

"Нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата (не хочу называть паспортом) ущемляло права человека и права путешественника", - приводит слова Лаврова Regnum.

Ранее в Кремле заявили, что идея о введении сертификатов по COVID-19 для путешественников пока вызывает скепсис у российских властей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что этот вопрос рассматривался, и правительственный штаб не поддержал эту идею.

Тем не менее, многие страны "работают над таким квазидокументом", сказал пресс-секретарь. По его словам, пока неясно, будут ли сертификаты унифицироваться, будут ли взаимопризнаваемы.