22 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
Ложное минирование средне-специального образовательного учреждения по улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле студент на спор с одногруппниками "заминировал" колледж

В Нижнем Тагиле полицейские совместно с ФСБ вычислили и задержали лжеминера. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в городском МУ МВД, в полицию поступил сигнал о минировании колледжа по улице Карла Маркса. На адрес были направлены следственно-оперативная группа отдела полиции №16, пожарные, бригада спасателей и "скорая помощь", а сотрудники ГИБДД и ППС в целях безопасности оцепили близлежащую территорию.

Специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии вместе со служебной собакой тщательно обследовали все помещения учебного корпуса и общежития. Никаких предметов, представляющих опасность для учащихся и педагогов, обнаружено не было. Спустя два часа студенты и преподаватели смогли вернуться к занятиям.

Ложное минирование средне-специального образовательного учреждения по улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Вскоре был установлен звонивший: им оказался студент третьего курса этого же колледжа. Оперативники задержали его по пути к дому у торгового центра по улице Фрунзе и доставили в отдел.

Молодой человек признался, что после пары он вместе с одногруппниками вышел на улицу покурить. Когда один из ребят спросил, может ли он позвонить в полицию и сообщить о якобы заложенной бомбе, парень, не задумываясь, набрал номер вахты в общежитии и, когда дежурная ответила, сделал то, что являлось предметом спора, а затем сразу прекратил разговор.

Ложное минирование средне-специального образовательного учреждения по улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

После этого все как ни в чем не бывало пошли в столовую, а спустя несколько минут приехали полицейские и начали выводить всех на улицу. Всего было эвакуировано порядка 300 учащихся и 15 сотрудников, в том числе и сам возмутитель спокойствия. Молодой человек вместе со всеми вышел из колледжа, некоторое время постоял на улице, наблюдая за происходящим, а затем пошел домой.

Теперь против него возбуждено и расследуется уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Студенту грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Нижнем Тагиле студент на спор с одногруппниками "заминировал" колледж

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Теги: колледж, студент, минирование, полиция, Нижний Тагил



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