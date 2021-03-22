Лавров призвал Китай и Россию отказаться от использования доллара и западных платежных систем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Китай вместе отходить от использования доллара и западных платежных систем.

В интервью китайским СМИ глава внешнеполитического ведомства указал на необходимость и России, и Китаю "укреплять свою самостоятельность". "Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", - заявил Лавров.

Он считает, что ни Россия, ни КНР не должны "зависеть от тех "причуд", которые демонстрируют наши западные партнеры".

"Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории". Исторический процесс все равно возьмет свое", - полагает дипломат.