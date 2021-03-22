СМИ: Минфин предложил ужесточить требования к составу пива

Министерство финансов России предложило использовать в странах Евразийского экономического союза более жесткие требования к составу пива.

Предполагается разрешить заменять зерном только 20% солода вместо 50%. Поправки направлены в Минэкономразвития для оценки. После этого проект будет направлен в Евразийскую экономическую комиссию.

По российскому законодательству уже действуют более жесткие нормы в отношении состава пива: сейчас заменять зерном можно только 20% солода. В противном случае это будет считаться пивным напитком.

С 2022 года планку могут повысить до 50%. Не допустить этого до сих пор пытались небольшие и средние пивовары, по совам которых, нововведение в среднем ухудшит качество представленного на рынке напитка., пишут "Ведомости".

Как сообщалось, в России может подорожать пиво, а объемы его производства сократятся, причем сразу на треть, считают участники рынка. Речь идет о росте стоимости в размере 10-25%.