22 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Политика В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Суд рассмотрит жалобу на отказ заводить дело после госпитализации Навального

235-й гарнизонный военный суд Москвы продолжит заседание по жалобе на отказ Главного военного следственного управления СК России заводить дело по заявлению юристов Фонда борьбы с коррупцией (признан НКО-иноагентом) после госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального.

Заседание пройдет 22 марта.

Представитель политика Вячеслав Гимади сообщил, что 15 и 21 декабря 2020 года подал два заявления в ГВСУ с просьбой завести три уголовных дела в связи с госпитализацией Навального. Как сообщили в ГВСУ, следствие рассмотрело заявление и не нашло оснований для проведения проверки и возбуждения дела в связи с отсутствием признаков преступлений в действиях сотрудников ФСБ, сообщает ТАСС. 

Напомним, Алексей Навальный был осужден по делу о клевете в адрес ветерана Великой отечественной войны Игната Артеменко к штрафу в размере 850 тыс. руб., обвинение просило на 100 тысяч больше. Сам оппозиционер себя виновным не признал, с начала процесса он называл дело сфабрикованным и политически мотивированным.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сравнил ситуацию с Алексеем Навальным с деятельностью Охранного отделения в начале XX века.

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Суд рассмотрит жалобу на отказ заводить дело после госпитализации Навального

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Теги: Навальный, суд



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