СМИ: компания мужа министра здравоохранения ФРГ продала Минздраву более полумиллиона масок

В апреле прошлого года Министерство здравоохранения ФРГ купило у компании Burda GmbH 570 тыс. медицинских масок.

Как сообщает Der Spiegel, закупка может представлять собой конфликт интересов, так как лоббистом Burda GmbH и руководителем ее бюро в Берлине является муж главы Минздрава ФРГ Даниэль Функе. С этой единственной компанией Минздрав ФРГ заключил контракты по закупке средств индивидуальной защиты в начале эпидемии COVID-19.

Ранее лидеры стран — членов Евросоюза поддержали идею введения электронных сертификатов для тех, кто привился от коронавируса. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.