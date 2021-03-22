Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

У нефтяников Сахалина - самая высокая зарплата в России.

В среднем они получают около 380 тысяч руб. в месяц. Как показало исследование РИА "Новости", также лидируют финансисты Москвы и представители добывающей отрасли Ямала. Как отмечается, самая высокая отраслевая зарплата в Мордовии - в машиностроительной отрасли - приносит доход в 10 раз меньше, чем "нефтянка" на Сахалине.

Самые большие зарплаты в регионах следует искать в добывающей промышленности, в сфере интеллектуального труда и в отрасли финансовых услуг.

Ранее президент России утвердил поручения по итогам совещания с правительством еще за 10 февраля. Тогда Владимир Путин обнаружил, что зарплаты бюджетников далеко не всегда соответствуют нормам "майских указов", часто цифры в докладах чиновников указываются "средние по больнице", и нормально они выглядят за счет огромных зарплат руководства.