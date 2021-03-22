Еврокомиссар: ЕС не нуждается в "Спутнике V"

Европейским странам не понадобится вакцина от COVID-19 "Спутник V" российского производства.

Как сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, в рамках ЕС уже одобрены четыре препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.

"Необходимо, чтобы эти [одобренные в ЕС вакцины] производились массово и массово же применялись", - отметил Бретон. По его словам, приоритет отдается вакцинам, которые производятся на европейской территории, сообщает РИА "Новости".

Ранее на Украине заявили, что сообщения о приостановке использования вакцины AstraZeneca в Европе связаны с информационной кампанией против нее со стороны РФ.