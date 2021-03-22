Красноярский чиновник отправлен под домашний арест по делу о смерти детей при пожаре

Лесосибирский городской суд отправил под домашний арест до 18 мая директора муниципального учреждения "Управление городского хозяйства",

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Красноярского края, он обвиняется в халатности, что повлекло смерть четырех детей. Чиновник ненадлежащим образом исполнял обязанности по содержанию жилищного фонда. Несвоевременные меры по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, которая в него вселилась самовольно, привели к гибели несовершеннолетних в результате пожара. Директору учреждения грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 17 марта в деревянном доме Лесосибирске произошел пожар. Погибли четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет. Их бабушка и 12-летний брат были госпитализированы.

Ранее в Сургуте началось расследование обстоятельств поджога здания общежития ООО "Главснаб" по адресу: Промышленная, 16, который привёл к трагедии.