Оппозиции Белоруссии не разрешили провести массовые мероприятия в «День воли»

Белорусская социал-демократическая партия сообщила об отказе мэрии Минска в проведении массовых мероприятий, которые планировались на 25 марта — в так называемый День воли, который празднуют в годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году.

Как отмечают оппозиционеры, отказы пока дан в устной форме. В настоящее время в партии ожидают письменного документа, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в начале марта следствие продлило срок содержания под стражей члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до 8 мая.

Как говорится в Telegram-канале экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, кроме того до 9 мая продлен арест адвокату Максиму Знаку.