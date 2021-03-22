22 Марта 2021
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Политика В бывшем СССР
(2006) | Фото

Оппозиции Белоруссии не разрешили провести массовые мероприятия в «День воли»

Белорусская социал-демократическая партия сообщила об отказе мэрии Минска в проведении массовых мероприятий, которые планировались на 25 марта — в так называемый День воли, который празднуют в годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году.

Как отмечают оппозиционеры, отказы пока дан в устной форме. В настоящее время в партии ожидают письменного документа, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в начале марта следствие продлило срок содержания под стражей члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до 8 мая.

Как говорится в Telegram-канале экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, кроме того до 9 мая продлен арест адвокату Максиму Знаку.

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Оппозиции Белоруссии не разрешили провести массовые мероприятия в «День воли»

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Теги: Белоруссия, оппозиция



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