22 Марта 2021
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Космодром &quot;Байконур&quot;, старт космического корабля &quot;Союз ТМА-18&quot; (2010) | Фото: Роскосмос

Устранена проблема, вызвавшая перенос пуска "Союза"

Проблема с наземным оборудованием на космодроме Байконур, из-за которой пришлось перенести старт ракеты-носителя "Союз-2.1а", удалось устранить.

Пуск должен был состояться 20 марта, его отложили по техническим причинам. Как отмечается, проблема была в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока "Фрегат". Запуск ракеты намечен на 22 марта в 09:07 мск.

Ракета должна вывести на орбиту 38 иностранных спутников, пишет "Коммерсант".  

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о краже оборудования с Байконура.

По его словам, техника пропала с площадки номер 110, которая находится в собственности Казахстана.

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Устранена проблема, вызвавшая перенос пуска "Союза"

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Теги: космос, космодром, спутники



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