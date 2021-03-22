Устранена проблема, вызвавшая перенос пуска "Союза"

Проблема с наземным оборудованием на космодроме Байконур, из-за которой пришлось перенести старт ракеты-носителя "Союз-2.1а", удалось устранить.

Пуск должен был состояться 20 марта, его отложили по техническим причинам. Как отмечается, проблема была в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока "Фрегат". Запуск ракеты намечен на 22 марта в 09:07 мск.

Ракета должна вывести на орбиту 38 иностранных спутников, пишет "Коммерсант".

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о краже оборудования с Байконура.

По его словам, техника пропала с площадки номер 110, которая находится в собственности Казахстана.