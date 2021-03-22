В Дагестане лавина заблокировала дороги к девяти селам

Девять отрезаны от дорог из-за схода лавины в Дагестане.

В этих населенных пунктах проживают около 4 тыс. человек. В результате схода лавины пострадавших и погибших нет. Стихия обрушилась на окраину села Цахур. Расчистку дороги планируется начать утром 22 утром.

Спасатели просят местных жителей воздержаться от дальних поездок и от походов на лавиноопасные участки, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 8 января в районе лыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске сошла лавина. Погибли три человека, а 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Был задержан сотрудник администрации.