22 Марта 2021
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лавина (2017) | Фото: Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

В Дагестане лавина заблокировала дороги к девяти селам

Девять отрезаны от дорог из-за схода лавины в Дагестане.

В этих населенных пунктах проживают около 4 тыс. человек. В результате схода лавины пострадавших и погибших нет. Стихия обрушилась на окраину села Цахур. Расчистку дороги планируется начать утром 22 утром.

Спасатели просят местных жителей воздержаться от дальних поездок и от походов на лавиноопасные участки, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 8 января в районе лыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске сошла лавина. Погибли три человека, а 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Был задержан сотрудник администрации.

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В Дагестане лавина заблокировала дороги к девяти селам

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Теги: Дагестан, лавина



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