"Каток оптимизации" грозит Дому юных техников в Королёве

Ко Дню космонавтики, 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина, тревожная ситуация складывается для кузницы кадров "Роскосмоса" — Дома юных техников (ДЮТ) в Королёве. Уникальный образовательный центр, у истоков которого стоял сам Сергей Королёв, чиновники сочли неэффективным и собираются подвергнуть оптимизации.

Как рассказала Накануне.RU старший администратор, педагог дополнительного образования ДЮТ Наталья Синицына, 10 марта было проведено совещание с директорами образовательных учреждений, где было объявлено о слиянии нескольких садов, школ, а также о реорганизации двух учреждений дополнительного образования. Тогда была продемонстрирована презентация, в которой освещалось только объединение садов и школ и названа некая дорожная карта, т.е. план мероприятий, по которому в Королёве должно остаться 35 образовательных учреждений.

Было объявлено о реорганизации четырех учреждений дополнительного образования - двух школ искусств и ДЮТ под "Орбиту". Первое слияние логично, а второе - нет, поскольку "Орбита" ориентирована на работу с детьми с ограниченными возможностями, а в ДЮТ, наоборот, учатся дети со сверхспособностями. Согласно этому плану, ДЮТ должно не стать уже в следующем учебном году, его планируется объединить с центром "Орбита", хотя последний имеет к тому же не техническую, а художественную направленность.

Никаких документов, постановлений и конкретных критериев для слияний при этом предоставлено не было. Были озвучены лишь "нерентабельность и неэффективность" деятельности, что вызывает недоумение у сотрудников и воспитанников: в ДЮТ самое большое число лауреатов "Губернаторской стипендии", чем где-либо в городе. За 10 лет в ДЮТ было 50 губернаторских и президентских стипендиатов. Воспитанники центра регулярно принимают участие и становятся призерами на престижных технических конкурсах как регионального, федерального, так и международного уровня. В начале марта воспитанник ДЮТ занял 1 место на Всероссийских соревнованиях по авиамоделированию, а двоим воспитанникам объединения судомоделирования присвоены звания мастеров спорта РФ. Команда объединения "Радио-электроника" – победители Первенства России (молодежная сборная России по УКВ). Его ученики поступают в престижные вузы, а потом трудятся на градообразующих предприятиях. Кстати, многие приходят в ДЮТ уже преподавателями, здесь сложилась преемственность в передаче знаний между поколениями.

В ДЮТ не только поддерживаются в хорошем стоянии станки советского времени, но и за собственные средства преподавателей закупаются 3D-принтеры, на которых работают учащиеся. Здесь же есть уникальный бассейн, который используют для испытаний в объединении судомоделирования, а также отрабатывают прохождение порогов воспитанники туристических кружков. Вообще в ДЮТ имеется возможность посещать сразу несколько кружков — например, астрономии и авиа- и ракетомоделирования, тогда как после реорганизации и перехода на систему сертификатов такая возможность исчезнет.

По заверениям чиновников, никаких сокращений не будет, однако есть пример Одинцово, где слили Одинцовский оздоровительно-экологический центр "Турист" с Одинцовским центром эстетического воспитания (туристов и экологов с танцорами). После такой реорганизации через год преподаватели-экологи ушли по собственному желанию.

Таким образом, Дом юных техников, подготовивший не одно поколение уникальных специалистов, может прекратить своё существование в угоду непонятным соображениям оптимизации.

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