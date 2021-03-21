Подозреваемый во взяточничестве губернатор Пензенской области доставлен в Москву

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которому вменяют получение взятки в 31 млн руб., доставлен в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

"Белозерцев доставлен в Москву. Из аэропорта его везут в изолятор временного содержания на Петровке. Утром с ним и другими фигурантами дела продолжатся следственные действия в Главном следственном управлении СК РФ", - сказал источник.

По предварительным данным, во второй половине дня следователь обратится в Басманный суд с ходатайством об аресте Белозерцева.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 млн руб.", - уточняет собеседник агентства.

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. Речь идёт как о деньгах, так и о ценностях. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биэтэк" предпочтение при заключении государственных контрактов. Речь в них шла о приёмке, контроле качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарствепаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, покупаемых за счёт бюджета для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилище и на рабочих местах прошли обыски. Вскоре им предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать об их аресте.