Mash: в доме задержанного губернатора Пензенской области найдены "наличка", коллекция дорогих часов и иные предметы роскоши

В доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева найдены крупные сумма наличными и предметы роскоши, сообщает telegram-канал "Mash".

"При обыске у Ивана Белозерцева нашли крупные суммы наличными, документы, коллекцию дорогих часов и прочие предметы роскоши", - уточняет издание.

В группе "Mash" "Вконтакте" приводятся кадры дома губернатора. Задержали его сегодня в здании областной администрации.

Telegram-канал "112" добавляет, что помимо самого Белозерцева, Шпигеля, его жены Евгении, а Колоскова задержаны ещё два человека. Первый – водитель представительства Пензенской области при правительстве РФ Геннадий Марков. Он якобы обслуживал часть многомиллионной взятки – подаренный бизнесменом за услуги "Mercedes V250D". Второй – замдиректора московского представительства Пензенской области Фёдор Федотов. Он якобы оформлял "мерина" и тоже участвовал в передаче начальнику "нажитого непосильным трудом".

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. Речь идёт как о деньгах, так и о ценностях. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биэтэк" предпочтение при заключении государственных контрактов. Речь в них шла о приёмке, контроле качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарствепаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, покупаемых за счёт бюджета для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны. В их жилище и на рабочих местах прошли обыски. Вскоре им предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать об их аресте.